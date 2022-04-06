FETÖ'NÜN MEKSİKA İMAMI KARACA'YA 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

MİT'in yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdiği ve FETÖ'nün "Meksika imamı" olduğu iddia edilen Osman Karaca'nın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Osman Karaca'nın "Örgüt üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Karaca hakkında "Uluslararası Casusluk Yapma" suçundan ise beraat kararı verildi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Osman Karaca getirildi. Sanık Osman Karaca savunmasında, "İddianamede Meksika'dan getirildiğim belirtilmiş, halbuki Kamboçya'dan getirildim. Eğitimciyim. 23 senedir yurt dışında kanun çerçevesinde çalıştım. Hiçbir örgütle alakam yoktur. 30 öğrencisi olan bir anaokulda çalışmaktaydım. İddianamede Meksika imamı olduğum söylenmektedir. Meksika imamı olsam Kamboçya'da ne işim vardı? Sadece eğitimciyim, bunlar hiçbir dayanağı olmayan iddialardır. Casusluğu sadece filmlerde gördüm. Kamboçya'da okul müdürü olduğum için suçlanıyorum. Faizsiz bankacılık nedeniyle Bank Asya'yı kullanmıştım. Bylock kullanmadım. Suçlu değilim, terörist değilim. 2 yıl 9 ay 24 gündür tutukluyum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Karaca'nın avukatı Vildan Yirmibeşoğlu da "18 kişilik bir kreşte müdür olan müvekkilimin Meksika imamı olması imkansızdır. Terör örgütü yöneticiliği suçlaması ağırdır" diyerek müvekkilinin beraatini talep etti.

CASUSLUKTAN BERAAT

TUTUKLULUĞU DEVAM

İDDİANAME

Hakkında arama ve yakalama kararı olan Osman Karaca, MİT tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonda Kamboçya'da yakalanmış ve 19 Ekim 2019'da Türkiye'ye getirilmişti. Karaca, "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklanmıştı.

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Demirören Haber Ajansı / Güncel