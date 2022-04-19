FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 34 şüpheli için gözaltı kararı - Haberler

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FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 34 şüpheli için gözaltı kararı

AA - Cemil Murat Budak - Güncel
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FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 34 şüpheli için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 29'u aktif görevde 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 29'u aktif görevde 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgütün mahrem imamlarıyla kontörlü sabit ve operasyonel hatlar kullanarak iletişim sağladıkları belirlenen ve haklarında örgüte üyelik ve iltisaklarını gösteren itirafçı, tanık beyanları olan 29'u aktif görevde 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli operasyonların 19 ilde sürdürüldüğü belirtildi. Operasyonlarda şu ana kadar 30 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

AA / Cemil Murat Budak - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Gözaltı, Mahrem, Güncel, Haberler

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