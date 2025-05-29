FETÖ'nün Künefeci Operasyonunda 13 Tutuklama

FETÖ'nün Künefeci Operasyonunda 13 Tutuklama
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İzmir merkezli gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, 34 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Operasyon, örgütün finansmanını sağlamak için kullandığı bir künefeciye yönelikti. 21 şüpheli serbest bırakıldı.

İzmir merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ'nün güncel yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 26 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartı olmak üzere 21'i serbest bırakıldı.

Künefecide naylon fatura düzenleyerek vergi kaçırmışlar

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, geçen yıl 24 Aralık'ta künefeciye düzenlenen operasyonun ilk ayağında, mühürlenen işletmenin hesap hareketleri mercek altına alındı.

Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık ifadeleri, tanık beyanları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ve banka hesap hareketleri incelemeleri sonucu künefecinin paravan bir şirket olarak kullanıldığı ortaya çıkartıldı.

İşletmedeki ticari işlemler için naylon fatura düzenlediği belirlenen şüphelilerin, bu yolla devletten vergi kaçırdığı ve paranın örgüte aktarıldığı saptandı.

Polisin tespitlerine göre, örgütle bir bağı olmayan kişilerin işe alınmadığı künefecide, çalışanların maaşlarından kesinti yapılıp "himmet" adı altında FETÖ'ye finansman sağlandı.

Ayrıca künefecide örgütsel toplantılarının yapıldığı anlaşıldı.

Operasyon

MASAK tarafından elde edilen verilere göre, FETÖ'ye fon topladığı tespit edilen, ifadelerde adı geçen, örgüt mensuplarından ele geçirilen dijital materyallerin incelemesi sonucu suç unsurları belirlenen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İzmir, İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Manisa'da, 26 Mayıs'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 şüpheli yakalanmıştı. Haklarında gözaltı kararı verilen 7 şüphelinin ise yasa dışı yollardan yurt dışına çıktığı belirtilmişti.

Polis, operasyonun ilk ayağında geçen yıl 24 Aralık'ta Bayraklı ilçesinde faaliyet gösteren künefeciye FETÖ'nün güncel yapılanması kapsamında operasyon düzenlemiş, gözaltına alınan 18 şüpheliden aralarında işletme sahibi M.S. (50) ve çalışanlarının da olduğu 13'ü tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Örgütün "hücre evi" gibi kullandığı işletme mühürlenmiş, şüphelilerin künefeci aracılığıyla örgüte 40 milyon liralık finansman sağladıkları ortaya çıkarılmıştı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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