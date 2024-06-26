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FETÖ'nün kumpas davasında eski hakim ve savcılara hapis cezası

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Yargıtayda görülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından 'Ergenekon'a bakan eski hakim ve savcıların yargılandığı davada sanıklara hapis cezası verildi.

Yargıtayda görülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından "Ergenekon"a bakan eski hakim ve savcıların yargılandığı davada sanıklar Hasan Hüseyin Özese, Fatih Mehmet Uslu ve Nihat Topal'a 22 yıl 6'şar ay, Hüsnü Çalmuk'a ise 21 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesinde görülen davanın duruşmasında, tutuksuz sanık Hüsnü Çalmuk ile bazı müştekiler hazır bulunurken, başka suçtan tutuklu olan sanık Mehmet Murat Yönder ile bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu.

Dava dosyasına gelen belgelerin okunmasının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, daha önce açıklanan esas hakkındaki mütalaa doğrultusunda sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Hazır bulunan sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından karar verilmek üzere duruşmaya ara verildi.

4 mahkumiyet, 4 tutuklama kararı

Yargıtay 8. Ceza Dairesince, firari konumda olan sanıklar Sedat Sami Haşıloğlu, Hadi Çağdır, Fikret Seçen ve Zekeriya Öz ile haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılama devam eden sanıklar Ercan Fırat, Nihat Taşkın ve Alpaslan Uz hakkındaki dosyaların ayrılmaları kararlaştırıldı.

Daire, sanıklardan Hasan Hüseyin Özese, Fatih Mehmet Uslu ve Nihat Topal'a "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçundan 2 yıl 3'er ay, Ergenekon davasında yargılanan sanıkları, hukuka aykırı şekilde "terör maksadıyla zincirleme şekilde hürriyetlerinden yoksun bıraktıkları" gerekçesiyle de 20 yıl 3'er ay olmak üzere toplam 22 yıl 6'şar ay hapse mahkum etti.

Sanık Hüsnü Çalmuk'u "terör maksadıyla zincirleme şekilde kişileri hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 20 yıl 3 ay hapisle cezalandıran mahkeme, "görevi kötüye kullanma" suçundan ise 1 yıl hapis cezası verdi.

Daire, sanıklar Mehmet Ali Pekgüzel, Mehmet Murat Dalkuş ve Mehmet Murat Yönder hakkında ise atılı suçlardan beraat hükmü kurdu.

Mahkumiyetlerine karar verilen eski hakimlerden Hasan Hüseyin Özese, Fatih Mehmet Uslu, Nihat Topal ve Hüsnü Çalmuk'un tutuklanmalarına karar verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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