FETÖ'nün Kara Kuvvetleri İçindeki Mahrem Yapılanmasına Operasyon

Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığına sızan mahrem yapılanmasına yönelik 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Operasyon, Ankara'daki çeşitli iş yerlerinde örgütün haberleşme yöntemleri kullanılarak yürütüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığına sızan ve "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatlı olduğu tespit edilen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerin, Ankara'daki büfe, bakkal ve market gibi iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün sözde "mahrem imamlarıyla" haberleştikleri tespit edildi.

Bu kapsamda, Başsavcılık tarafından 8'i muvazzaf asker, 6'sı emekli asker, 4'ü daha önce görevinden ihraç edilen asker, 3'ü aktif kamu görevlisi ve 1'i özel sektör çalışanı olmak üzere 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin, Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına yönelik işlemler Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
