FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanması soruşturmasında 17 gözaltı kararı Ankara merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasına mensup oldukları ve sabit telefon hatları üzerinden örgütün sivil imamlarıyla irtibat sağladıkları belirlenen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında halen görevde bulunan 1 albay ve 2 binbaşının da aralarında olduğu 17 kişi hakkında Ankara merkezli 9 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi. AA / Serdar Açıl - Güncel Jandarma Güncel Haberler

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