FETÖ'nün 'jandarma mahrem imamı' olmakla suçlanan sanığa 8 yıl 9 ay hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasında "mahrem imam" olmakla suçlanan Mehmet Sağlam, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Sağlam ve avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra esasa ilişkin savunmasını yapması için sanığa söz verdi.

Jandarma mahrem imamı olduğu yönündeki tespiti reddeden Sağlam, FETÖ ile herhangi bir ilişkisinin olmadığını öne sürdü.

Sağlam, polisin arama yaptığı sırada ikametgahında bulunan ve haklarında FETÖ'den işlem yapılan eski jandarma binbaşıları tanımadığını, "bio enerji" eğitimi aldığını, geçimini sağlamak için "hacamat" yaptığını, bu nedenle evine çok sayıda kişinin gelip gittiğini iddia etti.

Hakkındaki örgüt üyesi olduğuna dair tanık beyanlarını da reddeden Sağlam, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme heyeti hükmü açıkladı.

Buna göre Sağlam "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan Mehmet Sağlam, 23 Aralık 2021'de yurt dışına kaçma hazırlığındayken, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yakalanmıştı.

İddianamede FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı "mahrem imamlarından" olduğu belirtilen sanık Sağlam'ın, evinde arama yapıldığı sırada gelen iki kişinin, FETÖ'den ihraç edilmiş eski binbaşı oldukları ileri sürülmüştü.

İddianamede, Sağlam'ın "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.