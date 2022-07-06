15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Valiliği'ni basan eski yarbay tahliye edildi

15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Valiliği'ni işgale teşebbüs eden askerlerin yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılan ve hakkındaki kararın bozulmasıyla yeniden yargılanan eski yarbay sanık Recep Karaçam, 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

FETÖ tarafından organize edilen 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Valiliğini işgal eden askerlerin yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılan ve hakkındaki kararın Yargıtay'ca bozulmasıyla yeniden yargılanan eski yarbay Recep Karaçam'ın davasına devam edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Recep Karaçam SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Mahkemede sanık avukatları, Cumhurbaşkanı avukatı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın avukatları da hazır bulundu. Duruşmada sanık Karaçam, heyetin bozma kararına uymasını talep etti. Heyet, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasına oy birliğiyle hükmetti. Alınan savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın savunmasının alınmış olması ve tutuklulukta geçirdiği süre nedeniyle tahliyesine karar verdi. Heyet, sanık hakkında 'konutu terk etmemek' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına da karar verdi. Mahkeme heyeti, İstanbul Valiliği'ne yazı yazılarak 14 Temmuz 2016 tarihinde ve öncesinde askeri personelin de katıldığı il güvenlik toplantılarının yapılıp yapılmadığının, yapıldıysa toplantıya kimlerin katıldığının sorulmasına ve toplantı tutanaklarının istenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 88 sanık hakkında görülen ve 31 Mayıs 2018'de karara bağlanan davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklar eski albay Nizamettin Aydın, Sadık Efe, Erkan Tercan, Halit Turan, İsa Turhan, Mehmet Ekerbiçer ve Mehmet Umut hakkındaki hükümleri onamıştı. Yargıtay, çoğunluğu asker 80 sanığa 'suç işleme kastları bulunmadığı' gerekçesiyle beraat verilmesi kararını da hukuka uygun bulmuştu.

Yargıtay'ın temyiz incelemesini tamamlamasının ardından, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık Recep Karaçam hakkındaki hükmü ise bozmuştu. Sanık Karaçam'ın, kendisine verilen 'tatbikat ve eğitim' talimatı üzerine, Aydın'ın emir komutasında kışladan birliğiyle çıktığı anlatılan hükümde, valiliğe geldikten sonra daha üst amirleri ile görüşerek, 'Komutanım, bu bir eğitim değilse ben birliğimi alıp geri dönüyorum' ifadelerini kullandığı, ardından da kışlaya döndüğü kaydedildi. Bu durumun tanıklar tarafından da doğrulandığına işaret edilen hükümde, Karaçam'ın eyleminin, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' çerçevesinde olup olmadığının değerlendirmesinin gerektiği kaydedildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Güncel