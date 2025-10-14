Haberler

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanması ile irtibatlı olduğu tespit edilen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin, kontörlü sabit hatlar kullanarak örgütle haberleştikleri belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığına sızan ve "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatlı olduğu tespit edilen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerin, Ankara'daki büfe, bakkal ve market gibi iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün "mahrem imamlarıyla" haberleştikleri tespit edildi.

Bu kapsamda, Başsavcılık tarafından 5'i muvazzaf, 5'i ilişiği kesilmiş ve 6'sı "mahrem imam" olmak üzere 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların, Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına yönelik işlemler Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz - Güncel
Mısır'daki tarihi zirve sonrası 4 liderden ortak deklarasyon

Mısır'daki zirve sonrası Erdoğan'dan kameralar önünde tarihi imza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarih belli oldu! Türkiye ülke genelinde 5G'ye geçiyor

Devrim gibi değişimin tarihi belli oldu! Tüm Türkiye'de hayata geçecek
Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı

Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.