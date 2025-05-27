FETÖ'nün Güncel Yapılanmasına Yönelik Operasyonda 54 Şüpheli Gözaltına Alındı

FETÖ'nün Güncel Yapılanmasına Yönelik Operasyonda 54 Şüpheli Gözaltına Alındı
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İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün güncel yapılanmasına dair devam eden soruşturmalar sonucunda 54 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda örgüt ile bağlantılı kişiler ve eleman temin etme faaliyetleri deşifre edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına ilişkin İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 54 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün güncel yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada yeni tespitlere ulaşıldı.

Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde örgüte yeni eleman temin edebilmek için başta müzahir ve adli işlem görmüş şahısların çocuklarının örgüte ait öğrenci evlerine yerleştirildiği, sorumlu örgüt mensuplarıyla farklı evlerde yaşayan öğrencilerin kimsenin ikamet etmediği örgüte ait toplantı evlerinde buluşmalar gerçekleştirildiği belirlendi.

Adli işlem tesis edilmiş ve ihraç olmuş kişilere örgüt güdümünde bulunan iş yerlerinde iş imkanı sağlandığı, örgütün öğrenci yapılanmasında bulunan şahısların aidiyet ve bağlılık kazanmaları amacıyla bu iş yerlerinde çeşitli etkinliklere davet edildiği, il dışına geziler düzenlendiği tespit edildi.

FETÖ/PDY kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmamaları için örgütün "gaybubet" evlerine yönlendirildiği, örgütün yeniden yapılanma arayışı içerisinde olduğu anlaşıldı.

Çalışmaların ardından, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde olan, operasyonel hat kullanan, gizli haberleşme modeli ankesörlü telefonlardan aranan, "ByLock" kullanan, kanun hükmünde kararnameyle kapatılan örgüt güdümündeki şirketlerde SGK, derneklerde de üyelik kaydı bulunan, örgütle iltisaklı oldukları gerekçesiyle devlet kurumlarından ihraç edilen, Bank Asya'da hesap artışı bulunan 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli, Kütahya, Kocaeli, Ankara, Samsun ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda 54 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan şüphelileri aramaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
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