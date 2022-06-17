FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyonda 4 tutuklama ve 1 ev hapsi - Haberler

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FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyonda 4 tutuklama ve 1 ev hapsi

Demirören Haber Ajansı - Ayhan Acar - Güncel
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FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyonda 4 tutuklama ve 1 ev hapsi

BARTIN merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 kişiden 4'ü tutuklanırken, 1'ine de ev hapsi verildi.

BARTIN merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 kişiden 4'ü tutuklanırken, 1'ine de ev hapsi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta FETÖ/PDY'nin Bartın güncel yapılanmasına yönelik Bartın merkezli İstanbul, Karabük ve Isparta'da operasyon düzenleyerek, 37 kişiyi gözaltına aldı. FETÖ/PDY kapsamında adli işlem gören örgüt üyelerinin çocuklarının eğitim giderlerinin örgüt tarafından karşılandığı ve burs verildiği; cezaevindeki örgüt üyelerinin ailelerine ve cezaevinden çıkanlara örgütü ayakta tutmak, birlik ve beraberliği sağlamak, kopmaları ve çözülmeleri engellemek amacıyla para ve gıda yardımında bulunulduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen 37 kişiden 1'i, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 31'i de çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı. 4 kişi, tutuklanırken, 1 kişi için ise ev hapsi cezası verildi.


Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Isparta Bartın Güncel Haberler

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