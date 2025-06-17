FETÖ'nün Güncel Talebe Yapılanmasına Operasyon: 11 Gözaltı

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İstanbul ve Kocaeli'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda FETÖ'nün güncel talebe yapılanmasıyla bağlantılı 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, örgütle ilişkili kişilerin öğrencilere irtibat kurarak örgütsel programlara dahil ettiği tespit edilen bir soruşturma kapsamındaydı.

FETÖ'nün güncel talebe yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Kocaeli de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 7 Mayıs tarihinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel talebe yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda toplam 28 şüpheli tutuklandı. Aynı dosya kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, örgütle iltisakı tespit edilen 11 kişinin, FETÖ'nün güncel talebe yapılanması çerçevesinde lise ve ilköğretim seviyesindeki öğrencilerle irtibatlı oldukları belirlendi. ve öğrencilerin, bu kişiler aracılığıyla örgütsel programlara dahil edildiği tespit edildi. Sabah saat 06.00 sıralarında İstanbul ve Kocaeli de toplam 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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