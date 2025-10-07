FETÖ'nün Güncel Finans Yapılanmasına Yönelik 6 Gözaltı Kararı

Haberler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin finans yapılanmasına dair yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce kamu görevinden ihraç edilmiş 5 kişiyle birlikte toplam 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı aldı. Şüphelilerin örgütsel faaliyetlere devam ettiği tespit edildi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY'nin güncel finans yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, 5'i daha önce kamu görevinden ihraç edilmiş 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY'nin güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; haklarında daha önce silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılama yapılmış olmasına rağmen, örgütün güncel yapılanmasında yer aldığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. Başka şüphelilerden elde edilen dijital materyallerinin çözümlenmesi, yapılan teknik ve fiziki takip ile soruşturma kapsamında bugüne kadar alınan ifadeler/fotoğraf teşhislerine bağlı olarak, iddianame tarihlerinden sonra örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri tespit edilen ve bu şekilde örgütün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları anlaşılan 5'i daha önce kamu görevinden ihraç edilmiş olmak üzere 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı operasyon başlatıldı.

