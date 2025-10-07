Haberler

FETÖ'nün Güncel Finans Yapılanmasına Operasyon: 6 Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Operasyon, daha önce kamu kurumlarından ihraç edilen 5 kişi ile bir sivil şahsı kapsıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "güncel finans yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ soruşturmalarında elde edilen dijital materyallerin çözümlenmesi, teknik ve fiziki takip ile soruşturma kapsamında bugüne kadar alınan ifadeler/fotoğraf teşhislerine bağlı olarak FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen, 5'i daha önce kamu kurumlarından ihraç, 1'i sivil olmak üzere 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, zanlıların yakalanmasına yönelik olarak Ankara merkezli operasyon sürüyor.

