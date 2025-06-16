FETÖ'nün Firari İsimlerinden İshak Uysal İstanbul'da Yakalandı

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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında 7 yıldır aranan İshak Uysal yakalandı. Uysal, örgütle bağlantılı çeşitli görevlerde bulunuyordu.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında 7 yıldır aranan firari İshak Uysal, yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY kapsamındaki davalarda firari olarak bulunan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği ile Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan İshak Uysal'ın 7 yıldır firari durumda olduğu anlaşıldı.

Şüpheli hakkında, ByLock kullandığı, kod adı olduğu, örgütün sözde "sohbet imamı, bölge imamı, Türk Telekom bilişim imamı, kurum imamı" olduğu, örgütün Roketsan'dan sorumlu müdür yardımcılığı yaptığı, üniversite mezunlarına iş ayarlayan "mezun mesulü" gibi ünvanlarla faaliyet yürüttüğüne ilişkin 14 farklı beyan bulunduğu belirlendi.

İstanbul'da olduğu tespit edilen şüpheli, Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
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