FETÖ'nün Finansal Yapılanmasına Yönelik Operasyonda 6 Şüpheli Serbest Bırakıldı

FETÖ'nün Finansal Yapılanmasına Yönelik Operasyonda 6 Şüpheli Serbest Bırakıldı
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Bolu merkezli yürütülen FETÖ finansal yapılanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Operasyonda Bolu ve Samsun'da toplamda 6 kişi yakalanmıştı.

Bolu merkezli iki ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finansal yapılanmasının döner zincirine yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli serbest bırakıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya ilişkin FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenen döner zincirinin işletmelerine yönelik "FETÖ üyeliği ve örgütün finansmanı" suçundan çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Bolu'da 5, Samsun'da 1 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan Y. A. (27), R.A. (31), Y.D. (35), M.Y.G. (33), E.A. (30) ve N.K. (48) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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