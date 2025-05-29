FETÖ'nün Finansal Yapılanmasına Operasyon: 24 Şüpheli Gözaltına Alındı

FETÖ'nün Finansal Yapılanmasına Operasyon: 24 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Samsun merkezli yürütülen operasyonda FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik olarak 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si adliyeye sevk edilirken, işlemleri devam eden diğer şüphelilerin bağlantıları araştırılıyor.

Samsun merkezli 3 ilde FETÖ'nün finansal yapılanması kapsamında iki döner zincirine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince Samsun'un İlkadım, Canik, Çarşamba, Vezirköprü ilçeleri ile Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 zanlıdan 10'unun işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 3'ü ifadesinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da bulunan iki şirketin sahibi olduğu ve isim hakkı sistemiyle bayilik veren iki döner işletmesinin Türkiye genelindeki şubelerinin resmi veya gayri resmi sahipleri, ortakları veya birinci derece yakınlarının yoğun şekilde FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilmiş, Samsun'da faaliyet gösteren döner işletmesi ve aynı ortaklar tarafından açıldığı tespit edilen ve şubeleri olan başka bir döner işletmesine yönelik "FETÖ üyeliği ve örgütün finansmanı" suçundan çalışma başlatılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince 27 Mayıs'ta Samsun'un İlkadım, Canik, Çarşamba, Vezirköprü ilçeleri ile Ankara ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda ihraç polis, asker, öğretmen, savcı ile emekli diyanet görevlisinin bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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