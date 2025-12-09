FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturmada 13 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik soruşturmada 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'ye finansman sağladığı tespit edilen, teknik ve fiziki takip sonucunda yurt dışından sağlanan paraları bazı şirketler üzerinden haklarında örgüt üyesi olduklarına dair işlem bulunan veya bu kişilerin yakınlarına transfer ettikleri belirlenen 13 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.