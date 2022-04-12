FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis
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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "ev ablası" olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "ev ablası" olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık S.Ş. ile avukatı katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın ByLock kullandığını, sahte isimle sosyal medya hesabı üzerinden örgüt lehine propaganda faaliyeti yürüttüğünü, FETÖ'ye ait evlerde kaldığını, örgüt üyeleriyle irtibatının belirlendiğini ve "mahrem imam"ların talimatıyla "ev ablalığı" yaptığını belirtti.
Savcı, sanığın örgütle iltisakı gerekçesiyle kapatılan eğitim kurumlarında "tayine tabi personel" statüsünde çalıştığını, örgütsel sohbetlere katıldığını, hakkında somut ve tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu belirterek, S.Ş'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Sanık S.Ş. savunmasında FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.
Mahkeme heyeti "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.