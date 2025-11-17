Haberler

FETÖ'nün Emniyet Yapılanmasına Operasyon: 71 Gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne mensup 71 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, 40 kamu görevlisi, 23 öğretmen ve sağlık çalışanı da dahil olmak üzere toplam 80 kişiye yönelik gerçekleştirildi.

İSTANBUL merkezli 27 ilde FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 71 şüpheli gözaltına alındı.Bir şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Şüphelilerin emniyet mahrem yapılanması içerisinde 'Mahrem imam' olarak faaliyet gösterdiği, hakklarında itirafçı beyanı bulunduğu, örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ardışık aranma taktiğini kullandıkları, ByLock ve Bank Asya kullanıcısı oldukları belirlendi. Harekete geçen polis ekipleri aralarında 40'ı kamu görevlisi, 23'ü aktif öğretmen, araştırma görevlisi ve doktorların da bulunduğu 40'ı özel sektör çalışanı toplam 80 kişiye yönelik operasyon yaptı.

71 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Eş zamanlı operasyonlarda 8 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilirken, 71 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu

Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasını ağzına kadar dolduracak

Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para sokacak
Ürün para etmeyince seraya koyun sürüsünü saldı

Ürün para etmeyince seraya koyun sürüsünü saldı
Sahne krizi büyüyor: Mine Koşan '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinden çıkarılmasını yargıya taşıdı

Ünlü ismin işine aniden son verildi! İlk açıklama geldi
Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu

Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var

Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var
Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada
Hayalet sokak! Adı var kendi yok

Hayalet sokak! Adı var kendi yok
ABD'nin en gelişmiş uçak gemisi Karayip Denizi'ne ulaştı

Çatışma an meselesi! Dünyanın en büyük "savaş makinesi" sınırda
Şerif Sezer ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı

Ünlü oyuncu ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı
Böcek ailesinin zehirlendiği soruşturmada yeni gözaltılar

Anne ve iki çocuğunun zehirlendiği soruşturmada yeni gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.