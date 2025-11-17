FETÖ'nün Emniyet Yapılanmasına Operasyon: 71 Gözaltı

İSTANBUL merkezli 27 ilde FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 71 şüpheli gözaltına alındı.Bir şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Şüphelilerin emniyet mahrem yapılanması içerisinde 'Mahrem imam' olarak faaliyet gösterdiği, hakklarında itirafçı beyanı bulunduğu, örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ardışık aranma taktiğini kullandıkları, ByLock ve Bank Asya kullanıcısı oldukları belirlendi. Harekete geçen polis ekipleri aralarında 40'ı kamu görevlisi, 23'ü aktif öğretmen, araştırma görevlisi ve doktorların da bulunduğu 40'ı özel sektör çalışanı toplam 80 kişiye yönelik operasyon yaptı.

71 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Eş zamanlı operasyonlarda 8 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilirken, 71 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.