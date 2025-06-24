FETÖ'nün Emniyet Mahrem Yapılanmasına Operasyon: 21 Şüpheli Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli olarak 14 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Emniyet Mahrem Yapılanması'na mensup 21 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Emniyet Mahrem Yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü aracılığıyla FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Emniyet Mahrem Yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüpheliler tespit edildi. Çalışmalar sonucunda 2'si mahrem imam, 19'u emniyet personeli olmak üzere toplam 21 şüphelinin adresi belirlendi. Sabah saatlerinde İstanbul merkezli Ankara, Aydın, Antalya, Balıkesir, Batman, Erzincan, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Samsun ve Sivas'ın da aralarında olduğu 14 ilde, 26 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda, hakkında gözaltı kararı bulunan tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrailli Bakan Eliyahu: İran'daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz

Bakan canlı yayında açık açık söyledi! İşte İsrail'in asıl planı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz

ABD üslerini vuran Hamaney'den net mesaj
Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı

Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı
Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, lütfen yardım edin

Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, yardım edin
Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu

Eski AK Parti Milletvekili evinde ölü bulundu
Gören bir daha baktı! 3 büyüklerde fırtına gibi esen futbolcunun yeni imajı şoke etti

3 büyüklerde fırtına gibi esen futbolcunun yeni imajı şoke etti
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay! Ali Koç hızla locaya gitti

Derbinin sonunda olay çıktı! Ali Koç hızlı adımlarla locaya gitti
Arda Güler'den Ancelotti'yi kızdıracak sözler

Arda'dan Ancelotti'yi kızdıracak sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.