FETÖ'nün Emniyet Mahrem Yapılanmasına Operasyon: 21 Şüpheli Yakalandı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Emniyet Mahrem Yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü aracılığıyla FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Emniyet Mahrem Yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüpheliler tespit edildi. Çalışmalar sonucunda 2'si mahrem imam, 19'u emniyet personeli olmak üzere toplam 21 şüphelinin adresi belirlendi. Sabah saatlerinde İstanbul merkezli Ankara, Aydın, Antalya, Balıkesir, Batman, Erzincan, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Samsun ve Sivas'ın da aralarında olduğu 14 ilde, 26 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda, hakkında gözaltı kararı bulunan tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.