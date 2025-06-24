FETÖ'nün Emniyet Mahrem Yapılanmasına Operasyon: 21 Gözaltı

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İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik 14 ilde 21 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 13 aktif emniyet personeli de bulunuyor.

İstanbul merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik 14 ilde düzenlenen operasyonda 13'ü aktif emniyet personeli 21 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY'nin emniyetteki mahrem yapılanmasında 21 şüphelinin faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Polis ekiplerince, İstanbul, Ankara, Aydın, Antalya, Balıkesir, Batman, Erzincan, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Samsun ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13'ü aktif, 6'sı ihraç edilmiş emniyet personeli ile 2 sözde emniyet mahrem imamı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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