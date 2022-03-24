FETÖ'nün emniyet mahrem sorumlusuna 10 yıl hapis - Haberler

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FETÖ'nün emniyet mahrem sorumlusuna 10 yıl hapis

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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FETÖ'nün emniyet mahrem sorumlusuna 10 yıl hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem sorumlulularından Cihan Torkay'a 10 yıl hapis cezası verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem sorumlulularından Cihan Torkay'a 10 yıl hapis cezası verildi.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan Torkay'ın karar duruşması, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada sanık Torkay ve avukatı hazır bulundu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından 'takdir indirimi' yapılmadığı gerekçesiyle bozulan davanın yeniden yargılamasında sanık Torkay savunmasını yaptı. Emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer almadığını iddia eden Torgay, üzerine atılı suçlamaların somut delillere dayandırılmadığını savundu. Sanığın beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme, Torgay hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl hapis cezasına hükmetti.

(Engin Yağcı/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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