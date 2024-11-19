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FETÖ'nün Emniyet İmamı Davasında Çarpıcı Tanıklıklar

FETÖ'nün Emniyet İmamı Davasında Çarpıcı Tanıklıklar
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FETÖ'nün 'Emniyet imamı' olduğu iddia edilen Kemalettin Özdemir'in yargılandığı davada tanıklar, Özdemir'in emniyet yapılanmasının başında olduğunu ve birçok FETÖ soruşturmasında yer aldığını ifade ettiler. Duruşma, 30 Ocak'a ertelendi.

(ANKARA) - FETÖ'nün "Emniyet imamı" olduğu iddiasıyla "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yargılanan Kemalettin Özdemir davasında dinlenen tanık E.C. "Emniyet yapılanmasının başında olduğunu duydum. Bu yapılanma içinde olduğunu, Emniyet'ten sorumlu olduğunu biliyorum" dedi.

FETÖ'nün "emniyet imamı" olduğu iddiasıyla "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan hakkında dava açılan ve şimdiye kadar birçok FETÖ davasında tanıklık yapan Kemalettin Özdemir'in Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.

22,5 yıla kadar hapsi istenen Özdemir, birçok FETÖ soruşturmasında ve ana davasında tanık olarak dinlendi ve darbe girişiminden önce, 2015 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne giderek itirafçı oldu. Kemalettin Özdemir hakkında ilk kez 2018 yılında şüpheli sıfatıyla soruşturma başlatılmıştı. 7 Şubat 2018'de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Duruşmada sanık Kemalettin Özdemir avukatıyla hazır bulunduğu duruşmada tanıklar dinlendi. İlk olarak tanık Selim Çoraklı dinlendi. "Ben Kemal hocamı 'Emniyet İmamı' olarak biliyordum. Sonrasında Afrika'ya gittiğini duydum' diyen Çoraklı, şunları söyledi:

"Bize ödül verilmesi gerekirken davadan davaya koşuyoruz"

"Ben 1999'da bu yapıdan ayrıldım. CIA ile bağlantılı olduğunu görünce ayrıldım. Bunu farkettikten sonra da bu yapıyla mücadele ettim. 45 yıldır gazetecilik yapıyorum. FETÖ ile ilgili şeyleri hem yurt içi hem de yurt dışını takip ettiğim için biliyorum. Kemalettin hocama itafen yapılan 'KÖZ' iddiası algıdır. Kayağı Pensilvanyadır. Ben Kemalettin hocamı FETÖ'yle mücadele eden birisi olarak biliyorum. Biz FETÖ'yle mücadele edenler olarak yargılanıyor olmamız tarihe not düşürülmeli. Bize ödül verilmesi gerekirken davadan davaya koşuyoruz."

Çoraklı'nın ardından tanık olarak dinlenen Oğuz Gül de "Kendisini çok fazla tanımıyorum. 1998 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atandım ben. 15 Temmuz'da da KHK ile atıldım. Akademide okurken ismini 'Kemal abi' diye duydum. 1997'de Kocatepe Camiisi'nin arkasındaki bir binada benim dönemimin cemaatini oraya topladılar. Kemalettin Bey de orada bizlerle sohbet etti. Üstünden çok uzun yıllar geçtiği için sohbetin içeriğini şu an hatırlayamıyorum" dedi.

Tanık olarak dinlenen İsmet Soğuksulu, "1980-85 yılları arasında bu yapıda bulundum. Hadis dersleri yapardı Kemalettin Bey. Ben onun 'polis imamı' olduğunu duydum. Ben sadece duyduğumu söylüyorum" diye konuştu.

Tanık Emrah Canatan da "Ben kendisiyle hiçbir zaman birebir görüşmedim. Emniyet yapılanmasının başında olduğunu duydum. Bu yapılanma içinde olduğunu, Emniyet'ten sorumlu olduğunu biliyorum" beyanında bulundu.

Son olarak FETÖ'nün eski "MİT mahrem imamı" olarak bilinen Yasin Ugan dinlendi. "Şahıs hakkında herhangi bir bilgim yoktur. Kendisini hiç tanımıyorum" diyen Ugan, kollukta verdiği ifadeyi işkence altında verdiği iddiasında bulunarak, "Ben kolluğa gitmeden önce kendini polis olarak tanıtan kişiler tarafından kaçırıldım ve altı ay boyunca işkenceye uğradım. İşkence altında alınan ifadelerimi kabul etmiyorum. Kemalettin Özdemir'i tanımıyorum" dedi.

Tanıklardan Bülent Cağcı'nın sonraki duruşmaya zorla getirilmesi kararı veren mahkeme, duruşmayı 30 Ocak'a erteledi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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