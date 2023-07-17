FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in akrabaları tutuklandı

FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Fetullah Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Selman Gülen ve eşi Nur Gülen tutuklandı. Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik MİT ve İstanbul polisi tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan örgütün Pensilvanya'daki elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Selman Gülen ve eşi Nur Gülen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY'ye yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen kritik operasyon, 14 Temmuz günü Sancaktepe'de örgüt içinde "gaybubet" diye anılan bir hücreevine düzenlenmişti.

Örgüte yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar soruşturma bürosunca yürütülen soruşturmaya göre, MİT ile emniyetin ortak operasyonda, örgütün Pensilvanya'daki elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Selman Gülen, haklarında arama kararı bulunan eşi Nur Gülen, Kayınpederi Bekir Öztürk ve kaynanası Mine Öztürk'ün İstanbul'da bir hücreevinde saklandıkları tespit edildi. Güvenlik ve istihbarat birimlerince uzun süreden beri takip edilen örgüt üyelerinin Sancaktepe'de örgüt üyeleri arasında 'gaybubet' diye bilinen bir hücre evinde oldukları anlaşıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda söz konusu hücre evine baskın düzenlendi. Operasyonda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Selman Gülen, karısı Nur Gülen, Selman Gülen'in kayınpederi Bekir Öztürk ve kaynanası Mine Öztürk yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman, birçok dijital materyal ile birlikte yüksek miktarda dövize ve 2 sahte kimliğe el konulduğu öğrenildi.

Konu ile ilgili yakalanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Selman Gülen ve Nur Gülen tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL