FETÖ'nün Eğitim Yapılanmasına Yönelik İzmir Merkezli Operasyonda 18 Gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı, yurtdışında bulunan 6 firari için çalışmalar devam ediyor.

(İZMİR) – İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün güncel eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli olarak beş ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, FETÖ'nün güncel eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İzmir merkezli beş ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 18 şüpheli yakalanırken, yurt dışında oldukları belirlenen 6 firari şüpheliye yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ'nün güncel eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; İzmir merkezli olarak beş ilde 11 Kasım 2025 saat 06.30'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalanmıştır. Yurtdışında olduğu belirlenen 6 firari şüpheliye yönelik çalışmalar devam etmektedir. Operasyonlarda örgütsel doküman ve dijital materyallere el konulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

