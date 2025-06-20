FETÖ'nün Eğitim Yapılanmasına Operasyon: 27 Şüpheli Tutuklandı

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İzmir'de gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda toplam 42 kişi gözaltına alındı, bunlardan 27'si tutuklandı. Operasyonu İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yürüttü.

İzmir merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 27'si tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, FETÖ'nün güncel yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 17 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 42 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 27'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartı olmak üzere, 15'i serbest bırakıldı.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, FETÖ'nün güncel yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütülmüştü.

Örgütün "hücre evlerinde" güncel faaliyetlerine devam ettikleri, örgüte taban kazandırarak ayakta tutmaya çalıştıkları değerlendirilen ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçış arayışında bulunan örgüt üyelerine yardım ettiği belirlenen 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda 17 Haziran'da İzmir, Ankara, Aydın, Balıkesir, Kocaeli ve Denizli'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hücre evinde kaldığı tespit edilen 1 şüphelinin de aralarında bulunduğu 42 zanlı gözaltına alınmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

Şüphelilerden 3'ünün yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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