FETÖ'nün Dışişleri Yapılanmasına Yönelik 15 Gözaltı Kararı

Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 8'i aktif görevde toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüpheliler için eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ'nün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasında yer alan, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandıkları belirlenen, ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kaydı olan ve haklarında örgüt üyesi olduklarına dair tanık beyanları bulunan şüphelilere yönelik soruşturma yürütüldü. Bu kapsamda 8'i aktif görevde, toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
