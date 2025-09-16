FETÖ'nün Dışişleri Yapılanmasına Yönelik 15 Gözaltı Kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 8'i aktif görevde 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ'nün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasında yer alan, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandıkları belirlenen, ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kaydı olan ve haklarında örgüt üyesi olduklarına dair tanık beyanları bulunan şüphelilere yönelik soruşturma yürütüldü. Bu kapsamda 8'i aktif görevde, toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.