FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı Yapılanmasına Operasyon

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasıyla ilgili soruşturma başlatarak 3'ü görevde 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, 3'ü görevde 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY'nin Dışişleri Bakanlığı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. Bu kapsamda örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandıkları belirlenen, ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kaydı olan ve haklarında örgüt üyesi olduklarına dair tanık beyanları bulunan 3'ü görevde 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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