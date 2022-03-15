FETÖ'nün 'Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanması' soruşturmasında 14 gözaltı kararı (2) - Haberler

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FETÖ'nün 'Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanması' soruşturmasında 14 gözaltı kararı (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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FETÖ'nün 'Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanması' soruşturmasında 14 gözaltı kararı (2)

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINDAAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 12 şüpheli, gözaltına alındı.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 12 şüpheli, gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Ankara Başsavcılığı, Mahrem, Güncel, Haberler

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