FETÖ'nün 'Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanması' soruşturmasında 14 gözaltı kararı (2)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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12 ŞÜPHELİ GÖZALTINDAAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 12 şüpheli, gözaltına alındı.
12 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 12 şüpheli, gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel