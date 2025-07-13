FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - Gölbaşı'nda şehit olan nöbetçi emniyet müdürünün abisi, o geceyi anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığının sorumlu müdürüyken şehit olan Dursun Acar'ın abisi, o gece kardeşiyle görüşmelerini anlattı.

Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığının sorumlu müdürüyken 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün darbe girişiminde hava saldırısında şehit olan Dursun Acar, vefatının yıl dönümünde rahmet ve minnetle anılıyor.

Aslen Artvinli olan ve işi nedeniyle 15 yıldır Erzurum'da yaşayan şehidin abisi Necati Cumali Acar, 9 yıl geçmesine rağmen kardeşi şehit 3. Sınıf Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın acısını ilk günkü gibi yaşıyor.

Ağabey Acar, AA muhabirine, kardeşini çok özlediğini ve ayda 2 kez Yusufeli ilçesinde bulunan Küplüce köyündeki mezarını ziyarete gittiğini söyledi.

Acar, kardeşinin hendek barikat operasyonlarına katıldığını ve çok yakın arkadaşlarını kaybettiğini anlatan Acar, "Dursun, şehit aileleriyle iç içeydi, 'bana da bir gün sıra gelir mi, gelmez mi' diye hep konuşurdu. Allah nasip etti, o da böyle bir mertebeye erdi, gururluyuz. Allah bir daha o günleri yaşatmasın." dedi.

"Sürekli 'iyiyim' diye mesaj yazıyordu"

Kardeşinin atılan şiddetli bombalardan etkilendiğini ifade eden Acar, şöyle konuştu:

"Dursun Acar o geceki nöbetçi müdürdü, Ankara'daki emniyeti sağlayanlardan birisiydi. Kardeşimle 1-2 görüşmemizde 'abi (darbe girişimi) böyle bir durum var, tüm arkadaşları göreve çağırdım' dedi. Sürekli 'iyiyim' diye mesaj yazıyordu. Ülkenin durumunu televizyondan izlerken 22.00-23.00 civarı 'dairenin bir kısmına saldırdılar' diye mesaj attı. Orada tedbir aldıklarını ve onunla uğraştığını söyledi. Yarım saat geçmeden onlara da saldırdılar, sonra bir mesaj daha attı ve arkadaşlarını kaybettiğini söyledi. 10-15 dakika sonra haber alamadık ve bizim de başımıza gelen bir durum olduğunu anladık. "

Acar, "PKK'ya atılmayan mermilerin bizim çocuklara atıldığını duyduk. Attıkları bombalar, tüfeklerinin plastik aksamlarını eritmiş, demir aksamları kalmıştı. O gece o kadar yanıcı bombalarla saldırmışlar. Uçaktan atılan bombayla kasığından şarapnel parçasıyla yaralanmış. Oraya atılan bomba, yaklaşık 5 metre derinlik sağlamış. Allah onları kahretsin, vatan sağ olsun." diye konuştu.

Kardeşinin şehit olmadan önce en son iletişim kurduğu polis arkadaşının o anları kendisine anlattığından bahseden Acar, "Diyor ki 'beraber çıktık, telefon geldi, büroya dönmesi gerekti, sen dönme, araçla devam et, ben döneceğim' dedi. Tam adımını atınca bombalar aşağıya geliyor, daireye girerken şehit oluyor." ifadelerini kullandı.