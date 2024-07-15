15 Temmuz Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği, Geçmişin Acı Hatıralarını Paylaşıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine Ankara'nın farklı noktalarında geçit vermeyerek hayatını kaybedenlerin aileleri ile yaralanan vatandaşlar, kurdukları dernek çatısı altında, geçmişin acı hatıralarını paylaşarak 15 Temmuz ruhunu, kardeşliğini unutulmaz kılıyor.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine meydanlara inen ve Ankara'nın farklı noktalarında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin aileleri, FETÖ davalarını takip ettikleri mahkeme koridorlarında 15 Temmuz ruhunu geleceğe taşımak ve milli hafızada canlı tutacak kültürel ile sosyal projeleri hayata geçirmek amacıyla dernek kurma kararı aldı.

Altındağ ilçesindeki tarihi Hamamarkası'nda "Vatan Gazileri ve Şehit Yakınları" adıyla faaliyetlerine başlayan dernekte, haftanın belirli günlerinde bir araya gelen gaziler, gençlerde 15 Temmuz bilincinin oluşması amacıyla bazı illerdeki Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK) yurtlarında gençlere yaşadıkları o karanlık geceyi anlatıyor.

Dernek üyesi gaziler, düğünlerine, cenazelerine ve hasta ziyaretlerine aileden biriymiş gibi iştirak ettikleri şehit yakınları ve gazilerin iyi ve kötü günlerinde yanlarında olarak onlara destek veriyor.

"15 Temmuz milletin zaferi ve Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcıdır"

Vatan Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği Başkanı Yaşar Gücenmez, dernek çalışmaları hakkında AA muhabirine bilgi verdi.

Gücenmez, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önünde helikopterlerden açılan ateş sonucunda yaralandığını söyledi.

Ankara'daki FETÖ davalarını takip ederken dernek kurma kararı aldıklarını belirten Gücenmez, "En büyük isteklerimizden bir tanesi FETÖ'nün yurt dışında devir alınan okullarında 15 Temmuz'u anlatmak. 15 Temmuz ile alakalı bir belgesel hazırlamaya karar verdik. Bu belgeseldeki amacımız, 15 Temmuz kardeşliğini ele alacağız. 15 Temmuz milletin zaferi ve Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcıdır. Allah'ın izni ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 15 Temmuz 2016'dan itibaren önü açılmış FETÖ'cü hainlerden temizlenmiştir." dedi.

"Ne hac ne de asker arkadaşlığına benziyor"

15 Temmuz'da eşi ile gittiği Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopter saldırısı sonucunda bacağından yaralanan Emine Aydınbelge ise derneğin düzenlediği programlarla gençlere vatan sevgisini ve devlete bağlılığı anlatma fırsatı bulduklarını ifade etti.

Dernekte gaziler ve şehit yakınları arasında farklı bir kardeşliğin oluştuğuna dikkati çeken Aydınbelge, "Dernekte, ülkenin geleceği konusunda her zaman hazır bekleyen ve her şeyi yapmaya hazır sivil bir grup var. Burada kişinin kendisinin ricasına gerek duyulmadan kişilerin taziyeleri yapılır. Başka şehirde olan gazimizin vefat eden yakını için onun adına dernekte taziye yemeği dahi veririz. Bu kardeşlik çok farklıdır. Bu yönüyle çok güzel. Ne hac ne de asker arkadaşlığına benziyor. Evet onlardan birer parça var ama bu daha başka bir şeydir." diye konuştu.

"15 Temmuz Türkiye'yi Gazzeleştirme çalışmasıydı"

Darbe girişimi gecesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde 15 yerinden yaralanan doktor Mehmet Celal Almaz da dernek aracılığıyla, FETÖ dava sürecini takip ederken mahkemelerde vatan uğruna sokağa çıkan ve bedel ödeyen gazilerin ve şehit yakınlarının bir araya geldiğini anlattı.

Gazi ve şehit yakınları olarak 15 Temmuz'u emperyalist bir proje olarak nitelendirdiklerini anlatan Almaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pensilvaya'daki papaz ne bir örgüt kuracak ne 100 ülkeye okullar kuracak zekaya ve kabiliyete sahip değildir. Bunu görebiliyorduk. 15 Temmuz akşamı bizim emperyalizme hizmet eden teröristlere karşı yaptığımız mücadeleyi, bugün ağababalarına karşı Filistin'deki Gazzeli kardeşlerimiz yapıyorlar. Aslında 15 Temmuz gecesi de Türkiye'yi bir Filistinlileştirme ve Gazzeleştirme çalışmasıydı. Muvaffak olsalardı şu an aynı tabloyu biz kendi ülkemizde yaşayacaktık. Nitekim Gazzeli kardeşlerimiz de aynı bizim 15 Temmuz'da yaptığımız gibi onurlu bir duruşu sergiliyorlar."

Almaz, 15 Temmuz gecesi yaralanan mağdurlar ile şehit ailelerinin kurdukları dostlukla birbirlerinin yaralarını sardıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çünkü olaylara seküler ve siyasi bakanlar, bizim halimizden ve derdimizden o gecenin ruhunu, psikolojisini maalesef anlayamıyorlar. Bu acı bir gerçek. Televizyonun karşısında çay içerken o geceyi takip edenler tabii ki o gecenin ruhundan ve bizim hislerimizden anlamazlar. Biz de burada bir çatı altında bir araya gelerek, 15 Temmuz'un acı hatıralarını diğer mağdurlarla beraber dertleşiyoruz, birbirimizin haliyle hemhal oluyoruz ve unutmayarak taçlandırıyoruz."