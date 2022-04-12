FETÖ'nün Çankırı'daki güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, cezaevinden çıkan ve KHK ile ihraç edilen örgüt mensuplarının Çankırı'da yeniden yapılanmaya çalıştıkları tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Çankırı ve çevre illerde düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, çok miktarda dolar, avro ve Türk lirası ile dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılardan 3'ü salıverildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.