FETÖ'nün ByLock Kullanıcılarına Yönelik Operasyonda 8 Zanlı Tutuklandı

FETÖ'nün ByLock Kullanıcılarına Yönelik Operasyonda 8 Zanlı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı belirlenen 8 zanlı tutuklandı. Gözaltına alınan zanlılar arasında kamu görevlileri de mevcut.

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullanıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2'si kamu görevlisi 8 zanlı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Burada savcılıkça ifadeleri alınan 8 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Sulh ceza hakimliği, 8 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi yakalanmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin zabıt katibi, diğerinin Adli Tıp Kurumunda görevli doktor olarak görev yaptığı öğrenilmişti.

Yakalanamayan firari 3 şüpheliden 2'sinin yurt dışında olduğu belirlenirken, firari olan 1 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
Erdoğan'ın, 'Adaylık derdim yok' sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama

Erdoğan'ın "adaylık" çıkışı soruldu! Sözcü Çelik'in yanıtı çok net
Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı

Narin Güran cinayetinde, sanıkların beklediği karar çıktı
Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş

Kıymaya eşek eti karıştıran firma, belediyeye de yemek veriyormuş
Tiryakileri üzecek haber! Bir sigara grubuna daha zam geldi

Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyat listesi
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda detaylar ortaya çıktı

Herkes markayı soruyor! İşte FETÖ operasyonu yapılan künefe zinciri
ABD'li üst düzey isimden 'Hamas, ateşkesi kabul etti' iddiasına yalanlama

Sevinç kısa sürdü! ABD, Hamas'la ilgili iddiayı yalanladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

Belediyenin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi: Rezil olduk rezil
Gazze'de sözün bittiği yer! Alevlerin arasında kalan kız çocuğu böyle görüntülendi

Bu nasıl bir çaresizliktir! Gazze'de sözün bittiği yer
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Mezuniyet törenine damga vuran an! Mikrofonun açık olduğunu fark eden genç kız utandı

Söylediklerinin alanda duyulduğunu fark eden genç kız utandı
Emektar oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirdi

Usta oyuncu Bodrum'da ölümden döndü
De Bruyne'nin yeni adresi belli oldu! Başkan resmen açıkladı

De Bruyne'nin yeni adresi belli oldu! Başkan resmen açıkladı
Juventus'ta kalacak mı? Kenan Yıldız kararını verdi

Juventus'ta kalacak mı? Kenan Yıldız kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.