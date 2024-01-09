FETÖ'nün avukatlık yapılanmasında yer alan sanığa hapis cezası

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukatlık yapılanmasında yer aldığı ve "Futbolda şike kumpası" davasının firari sanığıyken gaybubet evinde yakalandığı iddiasıyla yargılanan avukat Cemalettin Mutlu'ya mahkeme, 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Cemalettin Mutlu katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Mahkeme karar duruşması olduğunu ifade ederek sanık Cemalettin Mutlu'dan son savunmasını istedi. Mutlu, "Yargılandığım süre boyunca savunma hakkım ağır şekilde ihlal edildi. Benim bu memlekette dedelerim yetim kaldı. Seküler bir hayatım vardır. Ülkücü camiada yetiştim. Hiçbir zaman şeriat devleti isteyen bir kişi olmadım. Bir seferliğine mahsus Kimse yok mu derneğine bir kurban bağışı yapmışım. Milyon dolarlar bağışlayan insanlar bugün başka yerlerde. Kur'an kursu vardı köyümüzde onlara da bağış yaptım" diyerek suçsuz olduğunu belieterek, beraatini talep etti.Mahkeme heyeti, sanık Cemalettin Mutlu'ya, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan indirim uygulamadan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet Mutlu'nun yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararının da devamına hükmetti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Cemalettin Mutlu'nun, Aziz Yıldırım'ın tutuklandığı "Futbolda şike" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şekip Mosturoğlu ve Ahmet Çelebi gibi kişileri cezaevinde ziyaret ederek tahliye edilecekleri yönünde teşvikle Aziz Yıldırım aleyhine ifade vermeye zorladığı kaydedildi. Cemalettin Mutlu'nun bu şekilde örgütün kurgulayıp yürüttüğü soruşturma dosyasına delil oluşturmaya çalıştığı vurgulanan iddianamede, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.