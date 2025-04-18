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FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 10 kişi gözaltına alındı

FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 10 kişi gözaltına alındı
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İzmir merkezli beş ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İzmir merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki gizli yapılanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen, ifade ve teşhislerde adı geçen, ankesörlü-kontörlü sabit hatlardan arandıkları tespit edilen ve KHK ile kapatılan askeri okullardan ilişiği kesilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir merkezli Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Antalya'da düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
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