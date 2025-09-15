Haberler

FETÖ'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Operasyon: 21 Gözaltı

Konya merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki askeri mahrem yapılanmasında görev alan 21 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmalar devam ediyor.

Konya merkezli 17 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ üyelerine yönelik soruşturmalar devam ediyor.

Soruşturmalar kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki askeri mahrem yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya, Ankara, Antalya, İstanbul, Kocaeli, Samsun, Tokat, Siirt, Batman, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Çorum'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 21 şüpheliyi yakaladı.

Adresinde bulunamayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Güncel
