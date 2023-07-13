Üye Girişi
Haberler

FETÖ'nün ankesörlü hatlara ilişkin soruşturmasında 6 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü hatlara ilişkin 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün örgütsel iletişim modeli ankesörlü hatlara ilişkin soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında  FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen şüpheliler yönelik soruşturmalar sürüyor.  Şüphelilerin örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanları ve BankAsya hesap artışı tespit edildi. 3'ü yurtdışında olduğu belirlenen toplam 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title