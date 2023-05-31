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FETÖ'nün ankesör soruşturması kapsamında 12 şüpheli yakalandı

FETÖ'nün ankesör soruşturması kapsamında 12 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

FETÖ'nün ankesör soruşturması kapsamında aralarında görevde bulunan bir astsubayın da bulunduğu şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.

FETÖ'nün ankesör soruşturması kapsamında aralarında görevde bulunan bir astsubayın da bulunduğu şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları ve ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturmalar devam ediyor.

Hava, Kara, Deniz ve Jandarma Kuvvetleri Komutanlığına mensup görevde bulunan 1 Astsubay, 1 polis memuru ile ihraç edilen 4 eski askeri personel ve askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunduğu yönünde tespit yapılan 4 kapatılan askeri okul öğrencisi ve 3 de mahrem imam olduğu belirlenen toplam 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 6 farklı ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Güncel Haberler

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