FETÖ'nün ankesör soruşturması kapsamında 12 şüpheli yakalandı

FETÖ'nün ankesör soruşturması kapsamında aralarında görevde bulunan bir astsubayın da bulunduğu şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.

FETÖ'nün ankesör soruşturması kapsamında aralarında görevde bulunan bir astsubayın da bulunduğu şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları ve ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturmalar devam ediyor.