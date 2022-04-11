FETÖ'nün 'Altınşehir' yapılanması sorumlusu ve eşine verilen ceza onandı

İZMİR (AA) - Yargıtay, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ege Bölgesi'nde "Altınşehir" adı altında yeniden yapılanmasını organize ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay hapse çarptırılan sanık ile 9 yıl hapse mahkum edilen eşinin cezalarını onadı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesince 2 Aralık 2019'da karara bağlanan dosyanın temyiz incelemesini tamamladı.

Dairenin kararında, yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun yapıldığı, hükümlere esas alınan tüm delillerin hukuka uygun elde edildiği, ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirmeksizin tartışıldığı, vicdanı kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin doğru nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, yaptırımların kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı belirtildi.

İtirazların reddine karar veren Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yeniden yapılanmayı organize ettiği gerekçesiyle yargılanan ve "silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Halil Karagöz ile "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezası alan eşi Meryem Karagöz'ün cezasını onadı.

Süreç

FETÖ'nün İzmir'de "Altınşehir" adı altında yeniden yapılanmasına yönelik temmuz 2017'de başlatılan soruşturmada, örgütün Ege Bölgesi'ndeki faaliyetlerini organize ettiği belirtilen Halil Karagöz ve aynı soruşturma kapsamında eşi Meryem Karagöz tutuklanmıştı.

Mahkeme heyeti, Halil Karagöz'ü "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 18 yıl 9 ay, Meryem Karagöz'ü ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Heyet, ayrıca eyleminde herhangi bir pişmanlık duymaması ve yargılamanın son aşamasına kadar "örgüt kararlılığı" sergilemesi gibi hususları dikkate alarak Halil Karagöz'ün cezasında indirime gitmemişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesinin sanık eşlerin avukatlarının aynı olması nedeniyle kararı usul yönünden bozması üzerine dosyanın yeniden gönderildiği yerel mahkemede sanıklara aynı ceza verilmişti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, kararı hukuka uygun bulmuştu.

Sanık avukatlarının itirazı üzerine dosya, Yargıtaya taşınmıştı.