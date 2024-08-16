FETÖ Mensubu 3 Kişi Yunanistan'a Geçmeye Çalışırken Yakalandı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ mensubu 3 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs, Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.