FETÖ firarisi Cevheri Güven'e bilgi sızdırılmasına ilişkin davaya devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasında yer alan firari Cevheri Güven'e bilgi ve belge verdikleri iddiasıyla 4 emniyet mensubunun yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Serkan Dinçer ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanık Dinçer'e söz verdi.

Dinçer, suçsuz olduğunu ve günah keçisi ilan edildiğini savunarak, "Herkese açık, şifresiz ve sosyal medyada dolanan bilgiyi indirmek suç değildir. Yayınlayan ve yayınlatanlar bellidir. Bu bilgileri indirmem nasıl suç olabilir." beyanında bulundu.

Kendisine iftira atanların incelenmesi gerektiğini, aleyhine hiçbir delilin olmadığını dile getiren Dinçer, beraatini talep etti.

Dinçer'in avukatı da dosyaya gelen yeni delillerin müvekkilinin suçsuz olduğunu kanıtlar nitelikte olduğunu öne sürerek, tahliyesini istedi.

Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini ve Dinçer'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Dinçer'in ankesörlü telefondan yaptığı görüşme kayıtlarının istenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 6 Nisan'a erteledi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki "Zahir Çamlıca" kullanıcı adlı hesabından, Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve bu birimlerde çalışan emniyet personeline yönelik provokatif paylaşımlar yapıldığı ve FETÖ'nün medya yapılanmasında yer alan Cevheri Güven'in X'teki paylaşımlarının ilgili hesaptan yeniden yayımlandığı tespiti üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılıyor.

Söz konusu hesabı Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis Serkan Dinçer'in kullandığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, sanıkların dijital materyalindeki incelemede elektronik posta adresi, mesajlar, dosyalar ve fotoğraflarında ele geçirilen belgelerin Güven'in YouTube kanalındaki içeriklerdeki belge ve bilgilerle birebir aynı olduğuna işaret ediliyor.

İddianamede, Dinçer'in telefonunda suç örgütü elebaşı Ayhan Bora Kaplan'a yönelik soruşturmaya ait 151 sayfa evrakın taranmış halinin Dinçer'in kullandığı "cevheriyeulas@gmail.com" adlı e-posta adresinde kayıtlı olduğu vurgulanıyor.

"Gizlilik kararlarını ihlal ettiler"

İddianamede, sanıklar eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın da Ayhan Bora Kaplan soruşturmasındaki evrakları aleniyet kazanmadan başka kişilerle paylaşarak "gizlilik kararlarını ihlal ettikleri" belirtiliyor.

İddianamede, Çelik, Öner ve Demircan'ın örgüt hiyerarşisinde yer almadıkları, örgüt üyesi olduklarına ilişkin herhangi bir delilin şu aşamada elde edilemediği ancak eylemleriyle örgüte yarar sağlamak amacıyla hareket ettikleri tespitine yer veriliyor.

İddianamede, Dinçer'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıl, Çelik, Öner ve Demircan'ın ise "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "gizliliği ihlal" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.