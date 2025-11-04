Haberler

FETÖ Medya Yapılanması Davasında Emniyet Mensuplarının Yargılanmasına Devam Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fetullahçı Terör Örgütü'yla (FETÖ) bağlantılı suçlamalarla yargılanan 4 emniyet mensubunun davasında, tutuklu sanık Serkan Dinçer savunma yaptı. Duruşma, detaylı incelemeler sonrasında tutukluluk halinin devamına karar verilerek 20 Ocak 2026'ya ertelendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasında yer alan firari Cevheri Güven'e bilgi ve belge verdikleri iddiasıyla 4 emniyet mensubunun yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Serkan Dinçer ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanık Dinçer'e söz verdi.

Yeniden istenen HTS kayıtlarına karşı savunma yapan Dinçer, telefon kayıtlarında FETÖ terör örgütü mensubu isimlerinin olmadığını, çoğu görüşmesinin mesleki, kargo ya da e-ticaret görüşmesi olduğunu savundu.

Dinçer, kayıtlarda adı geçen kişileri tanımadığını öne sürerek, şunları kaydetti:

"Örgüt beni 2012 yılında fişledi. 'Bu, bizden değildir' dedi. İfadelerimin doğru olduğu da süreç içerisinde teyit edildi. Benim 3 kızım var. İhtiyaçlarını karşılayacak kimse yok. Zor durumdayız. Dosyada aleyhime hiçbir delil yok. Belgeleri, Cevheri Güven'e S.K'nin yolladığı tespit edilmiştir. 2 yıldır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum."

Dinçer'in avukatı da aleyhe hususları kabul etmediklerini, dosyada gelinen noktada müvekkilinin tüm bilgi ve kayıtlarının incelendiğini söyleyerek tahliyesini istedi.

Diğer sanık avukatları da müvekkillerinin Serkan Dinçer'le hiçbir bağı olmadığını gerekçesiyle, dosyanın ayrılması talebinde bulundular.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tefrik taleplerinin reddedilmesini ve Dinçer'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tefrik taleplerinin reddine, sanık Dinçer'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 20 Ocak 2026'ya erteledi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki "Zahir Çamlıca" kullanıcı adlı hesabından, Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve bu birimlerde çalışan emniyet personeline yönelik provokatif paylaşımlar yapıldığı ve FETÖ'nün medya yapılanmasında yer alan Cevheri Güven'in X'teki paylaşımlarının ilgili hesaptan yeniden yayımlandığı tespiti üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

Söz konusu hesabı Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis Serkan Dinçer'in kullandığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, sanıkların dijital materyallerindeki incelemede elektronik posta adresi, mesajlar, dosyalar ve fotoğraflarında ele geçirilen belgelerin, Güven'in YouTube kanalındaki içeriklerdeki belge ve bilgilerle birebir aynı olduğuna dikkati çekildi.

İddianamede, Dinçer'in telefonunda suç örgütü elebaşı Ayhan Bora Kaplan'a yönelik soruşturmaya ait 151 sayfa evrakın taranmış halinin Dinçer'in kullandığı "cevheriyeulas@gmail.com" adlı e-posta adresinde kayıtlı olduğu vurgulandı.

"Gizlilik kararlarını ihlal ettiler"

İddianamede, sanıklar eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın da Ayhan Bora Kaplan soruşturmasındaki evrakları aleniyet kazanmadan başka kişilerle paylaşarak gizlilik kararlarını ihlal ettikleri belirtildi.

İddianamede, Çelik, Öner ve Demircan'ın örgüt hiyerarşisinde yer almadıkları, örgüt üyesi olduklarına ilişkin herhangi bir delilin şu aşamada elde edilemediği ancak eylemleriyle örgüte yarar sağlamak amacıyla hareket ettikleri tespitine yer verildi.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz - Güncel
Hükümet krizi büyüyor! ABD hava sahası her an kapanabilir

ABD hava sahası her an kapanabilir! İşte kaosun görüntüsü
Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj

Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj
Sudan'da vahşet devam ediyor! Cinayet ve tecavüzleri akılalmaz sözlerle savundu

İşledikleri katliamlara bahaneleri, kan donduran cinsten
Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

Milyonlarca öğrenci merakla bekliyordu! Sonuçlar açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası

Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası
Türk sanat müziği ustası Süheyla Altmışdört son yolculuğuna uğurlandı

Sanat dünyasının acı kaybı! Usta isim son yolculuğun uğurlandı
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
Kılıçdaroğlu için bir dönemin sonu

Bir dönemin sonu
Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası

Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi

Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Uzak Şehir'de pes dedirten sahne!
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

Futbolu bırakıp dönerci olmasının sebebi buymuş
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.