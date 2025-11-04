FETÖ Medya Yapılanması Davasında Emniyet Mensuplarının Yargılanmasına Devam Edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasında yer alan firari Cevheri Güven'e bilgi ve belge verdikleri iddiasıyla 4 emniyet mensubunun yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Serkan Dinçer ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanık Dinçer'e söz verdi.

Yeniden istenen HTS kayıtlarına karşı savunma yapan Dinçer, telefon kayıtlarında FETÖ terör örgütü mensubu isimlerinin olmadığını, çoğu görüşmesinin mesleki, kargo ya da e-ticaret görüşmesi olduğunu savundu.

Dinçer, kayıtlarda adı geçen kişileri tanımadığını öne sürerek, şunları kaydetti:

"Örgüt beni 2012 yılında fişledi. 'Bu, bizden değildir' dedi. İfadelerimin doğru olduğu da süreç içerisinde teyit edildi. Benim 3 kızım var. İhtiyaçlarını karşılayacak kimse yok. Zor durumdayız. Dosyada aleyhime hiçbir delil yok. Belgeleri, Cevheri Güven'e S.K'nin yolladığı tespit edilmiştir. 2 yıldır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum."

Dinçer'in avukatı da aleyhe hususları kabul etmediklerini, dosyada gelinen noktada müvekkilinin tüm bilgi ve kayıtlarının incelendiğini söyleyerek tahliyesini istedi.

Diğer sanık avukatları da müvekkillerinin Serkan Dinçer'le hiçbir bağı olmadığını gerekçesiyle, dosyanın ayrılması talebinde bulundular.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tefrik taleplerinin reddedilmesini ve Dinçer'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tefrik taleplerinin reddine, sanık Dinçer'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 20 Ocak 2026'ya erteledi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki "Zahir Çamlıca" kullanıcı adlı hesabından, Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve bu birimlerde çalışan emniyet personeline yönelik provokatif paylaşımlar yapıldığı ve FETÖ'nün medya yapılanmasında yer alan Cevheri Güven'in X'teki paylaşımlarının ilgili hesaptan yeniden yayımlandığı tespiti üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

Söz konusu hesabı Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis Serkan Dinçer'in kullandığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, sanıkların dijital materyallerindeki incelemede elektronik posta adresi, mesajlar, dosyalar ve fotoğraflarında ele geçirilen belgelerin, Güven'in YouTube kanalındaki içeriklerdeki belge ve bilgilerle birebir aynı olduğuna dikkati çekildi.

İddianamede, Dinçer'in telefonunda suç örgütü elebaşı Ayhan Bora Kaplan'a yönelik soruşturmaya ait 151 sayfa evrakın taranmış halinin Dinçer'in kullandığı "cevheriyeulas@gmail.com" adlı e-posta adresinde kayıtlı olduğu vurgulandı.

"Gizlilik kararlarını ihlal ettiler"

İddianamede, sanıklar eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın da Ayhan Bora Kaplan soruşturmasındaki evrakları aleniyet kazanmadan başka kişilerle paylaşarak gizlilik kararlarını ihlal ettikleri belirtildi.

İddianamede, Çelik, Öner ve Demircan'ın örgüt hiyerarşisinde yer almadıkları, örgüt üyesi olduklarına ilişkin herhangi bir delilin şu aşamada elde edilemediği ancak eylemleriyle örgüte yarar sağlamak amacıyla hareket ettikleri tespitine yer verildi.