FETÖ Medya Davasında Tutuklu Sanığın Durumu Devam Ediyor

(ANKARA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasında yer alan firari Cevheri Güven'e bilgi ve belge verdikleri iddiasıyla 4 emniyet mensubunun yargılandığı davada tek tutuklu sanık Serkan Dinçer'in bu durumunun devamına karar verildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık polis memuru Serkan Dinçer, tutuksuz sanık eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve avukatlar katılırken sanıklardan eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik ve eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan katılmadı.

Dosyanın tek tutuklu sanığı Dinçer, duruşmada söz alarak "15 ay sonra hakkımda iddianame yazıldı ve 23 aydır tutukluyum. Cezaevinde kalp krizi geçirdim, yoğun bakımda yattım. Bu dosyada hakkımda masumiyet karinesi ihlal ediliyor. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

Bir sonraki duruşma 4 Kasım'da

Savcı, davanın tek tutuklu sanığı Dinçer'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Dinçer'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, davayı 4 Kasım 2025'e erteledi.

Öte yandan Mahkeme, Bilişim Teknoloji Kurumu'na müzekkere yazılarak, Dinçer'in tüm telefon görüşmelerinin istenmesine karar verdi.

Eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme", "görevi kötüye kullanma" ve "gizliliğin ihlali" suçlarından 9 yıl 6'şar aydan 21 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor. Sanıklardan Serkan Dinçer'in ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyor.