FETÖ Liderinin Kuzeni Kemalettin Gülen Tutuklandı

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FETÖ Liderinin Kuzeni Kemalettin Gülen Tutuklandı
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Geçen yıl ABD'de ölen FETÖ lideri Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen, Cumhurbaşkanına hakaret ve Atatürk'e yönelik suçlamalar nedeniyle tutuklandı.

(İSTANBUL) Geçen yıl ABD'de ölen FETÖ lideri Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Atatürk aleyhine işlenen suçlar" kapsamında tutuklandı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen, sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlaması kapsamına girecek, hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Bugün sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Kemalettin Gülen, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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