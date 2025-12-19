Haberler

Fetullah Gülen'in Yeğeni Yasir Gülen Gözaltına Alındı

Güncelleme:
İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen, hakkında yakalama kararı bulunarak gözaltına alındı.

(İSTANBUL) Hakkında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce verilmiş yakalama kararı bulunan FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen Ümraniye'de gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, operasyon Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik olarak gerçekleştirildi. Ümraniye ilçesinde yapılan güvenlik kamerası taramaları sonucunda terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen gözaltına alındı. Firari durumdaki Yasir Gülen hakkında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce yakalama kararı bulunduğu belirtildi.

