FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada ByLock kullandığı ve ankesörlü hatlarla ardışık arama yaptığı belirlenen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada, 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin kullandığı operasyonel hatlara yönelik çalışma yapıldı.

Soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandığı anlaşılan, örgütsel iletişim yöntemi olan ankesör ve kontörlü hatlar üzerinden ardışık arama kayıtları bulunan ve bir kısmı hakkında örgütsel eylemlerine ilişkin beyanların bulunduğu 24 şüpheli tespit edildi.

Örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında deliller elde edilen çeşitli kamu kurumlarından 7'si aktif görevde, 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz
