FETÖ itirafçısı anlattı: Evlinin maaşının yüzde 10'u, bekarın ise yüzde 20'si örgüte

İZMİR merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si, itirafçı olup örgütün bilinmeyenlerini anlattı. İtirafçılardan A.Ö. (27), "Askeri okuldan mezun olunca cemaate mensup kişilerle atandığım yerde beraber kalacağımı, kendilerinin seçtiği kadınlardan biri ile evlenmem gerektiğini, bekarsam alacağım maaşın yüzde 20'sini, evliysem yüzde 10'unu örgüte vermem gerektiğini söylediler" dedi. Diğer itirafçı N.U. (27) ise "İstanbul Kuleli Askeri Lisesi'ndeki mülakatlara gitmeden önce de K. ve Ü., Kuran'a el bastırarak askerlik görevini sadece Allah rızası için yapacağıma dair yemin ettirdiler" dedi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri ve (TSK) sivil unsur yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen 5'i Kara Kuvvetleri, 8'i Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ve 1'i Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup; 4'ü muvazzaf 14 asker, 13'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi ve 1'i ihraç polis memuru olmak üzere toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilere yönelik 8 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u itirafçı oldu.

Örgüt üyelerince 'şefkat tokadıyla' cezalandırılmakla tehdit edildiğini söyleyen N.U., "2015 yılının sonlarına doğru görüşmelere gitmemeye başladım. Gitmememin nedeni lisede olduğum dönemde S. isimli örgüt üyesinin cep telefonumu karıştırıp, özel hayatıma karışması ve beni 'şefkat tokadı' ile cezalandıracağını söylemesiydi. İçimde biriken durumlardan dolayı gitmek istemedim. 2016 yılının temmuz ayında darbe girişimi gerçekleştikten sonra askeri okul kapanınca örgütle de irtibatım tamamen kesildi" diye konuştu.