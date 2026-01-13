Haberler

Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Güncelleme:
Samsun'da, FETÖ üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarından aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö'yi (52) yakalandı.

H.Ö. adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
