FETÖ Hükümlüsü Manyas'ta Yakalandı
Balıkesir'in Manyas ilçesinde FETÖ yöneticisi olan hükümlü Şevket A, polis ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Balıkesir'in Manyas ilçesinde yakalanan FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ yöneticisi olma suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Şevket A'nın (52) Manyas'ta olduğunu belirledi.
Firari Şevket A, ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalandı.
Adliyeye sevk edilen hükümlü Şevket A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.